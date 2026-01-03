Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В горах Аризоны разбился вертолёт, на борту находились четыре человека

В городе Финикс частный вертолёт потерпел крушение.

Источник: Комсомольская правда

В горах около американского города Финикс в штате Аризона потерпел крушение частный вертолет. Об этом 3 января сообщил телеканал ABC News.

Уточняется, что примерно в 11:00 (21:00 мск) частный вертолет с четырьмя людьми на борту потерпел крушение.

Информация о состоянии пассажиров и экипажа отсутствует, экстренные службы пытаются организовать доступ к месту аварии.

Расследование инцидента будет вести национальный совет по безопасности на транспорте.

Немногим ранее в американском штате Техас произошло крушение самолета, прибывшего из Мексики. Тогда на его борту находился ребенок, которого везли на лечение ожогов.

В ноябре в Дагестане потерпел крушение вертолет Ка-226. Летательный аппарат рухнул на жилой дом, разрушив его. Тогда предполагалось, что пилоты пытались в аварийном режиме посадить машину на берегу Каспия.