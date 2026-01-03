В горах Аризоны разбился вертолёт, на борту находились четыре человека

В горах около американского города Финикс в штате Аризона потерпел крушение частный вертолет. Об этом 3 января сообщил телеканал ABC News.
Уточняется, что примерно в 11:00 (21:00 мск) частный вертолет с четырьмя людьми на борту потерпел крушение.
Информация о состоянии пассажиров и экипажа отсутствует, экстренные службы пытаются организовать доступ к месту аварии.
Расследование инцидента будет вести национальный совет по безопасности на транспорте.
Немногим ранее в американском штате Техас произошло крушение самолета, прибывшего из Мексики. Тогда на его борту находился ребенок, которого везли на лечение ожогов.
В ноябре в Дагестане потерпел крушение вертолет Ка-226. Летательный аппарат рухнул на жилой дом, разрушив его. Тогда предполагалось, что пилоты пытались в аварийном режиме посадить машину на берегу Каспия.