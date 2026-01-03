Роспотребнадзор рассказал, где можно заразиться опасными лихорадками

«В период праздничных дней важно помнить о мерах профилактики при планировании поездок за границу, особенно при посещении стран с тропическим климатом. Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через сырую воду, недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых, а также при контакте с больным человеком», — сообщили в пресс-службе.