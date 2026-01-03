В России отметили интерес молодежи к профессии тракториста: вот сколько они получают

Работа на современной сельхозтехнике становится популярной среди молодых людей благодаря высоким заработкам — в сезон они могут достигать 300 тыс. рублей ежемесячно. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.
«У нас в сезон трактористы и комбайнеры получают, есть вакансии, до 300 тыс. рублей в месяц. То есть это очень достойная заработная плата», — сказала она в беседе с ТАСС.
Как отметила Оглоблина, нынешняя агротехника сильно отличается от того образа, который сложился в массовом сознании.
Парламентарий рассказала, что в России имеются техника с дистанционным управлением и комбайны. Помимо этого, Оглоблина также отметила, что для ветеранов СВО был отдельно открыт проект «Земля добра».
При этом научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович накануне перечислил сферы, где сохранится рост зарплат в 2026 году.