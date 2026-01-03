В ОП России предложили бороться с алкоголем по примеру Советского Союза

Российской власти стоит обратить внимание на антиалкогольные кампании, которые проводились в Советском Союзе, и перенять оттуда положительный опыт. Об этом высказался председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Он подчеркнул, что в СССР данные меры снизили смертность и повысили рождаемость.
— Мы не должны повторять негативный опыт, а позитивный — должны. Потому что в результате ограничение продажи алкоголя привело к росту рождаемости и снижению смертности мужчин трудоспособного возраста, — цитирует его ТАСС.
Рыбальченко назвал полученные в результате проведения антиалкогольных кампаний демографические результаты выдающимися.
Конфеты с алкогольной начинкой не смогут сформировать зависимость от спиртных напитков у подростков. Об этом сообщил психиатр и нарколог Василий Шуров. По его словам, настоящий алкоголь школьникам часто помогают приобрести их совершеннолетние знакомые.
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов на фоне массового обсуждения продажи алкогольных конфет несовершеннолетним на маркетплейсах завил, что нужно наказать цифровые торговые площадки за открытую такой продукции, потому что эти сладости покупают дети и подростки.