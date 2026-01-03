В ОП России предложили бороться с алкоголем по примеру Советского Союза

Конфеты с алкогольной начинкой не смогут сформировать зависимость от спиртных напитков у подростков. Об этом сообщил психиатр и нарколог Василий Шуров. По его словам, настоящий алкоголь школьникам часто помогают приобрести их совершеннолетние знакомые.