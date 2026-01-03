Курганцы смогут пожаловаться на уборку снега в мэрию

Жители Кургана получили возможность напрямую сообщать в городскую администрацию о проблемах с уборкой снега во дворах и на улицах. Для этого в дни новогодних праздников организован круглосуточный прием обращений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.