Курганцы смогут пожаловаться на уборку снега в мэрию

Мэрия Кургана запустила прием жалоб на неубранный снег.
Жители Кургана получили возможность напрямую сообщать в городскую администрацию о проблемах с уборкой снега во дворах и на улицах. Для этого в дни новогодних праздников организован круглосуточный прием обращений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.
«Сообщить о неубранном дворе, расчистке дорог и общественных территорий жители могут, заполнив специальную форму на сайте администрации города и в официальных пабликах администрации города в социальных сетях», — сообщает пресс-служба администрации.
Все поступившие обращения обещают направлять специалистам департамента ЖКХ, департамента развития городского хозяйства и Административно-технической инспекции. В администрации напомнили, что дорожные службы ежедневно очищают от осадков парки, скверы и городские территории. Отдельно отмечается, что задача по своевременной уборке дворов поставлена перед управляющими компаниями, которые обслуживают многоквартирные дома.