Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюменцы получат шанс окунуться в атмосферу Древней Руси

На площади 400‑летия Тюмени 4 января с 14:00 до 16:00 пройдет праздничная программа «Богатырские забавы». Гостей ждут поединки и эстафеты, сообщили в администрации города.

Одним из ярких моментов программы станет командное перетягивание каната.

На площади 400‑летия Тюмени 4 января с 14:00 до 16:00 пройдет праздничная программа «Богатырские забавы». Гостей ждут поединки и эстафеты, сообщили в администрации города.

«Приглашаем всех, от мала до велика, на грандиозный праздник мужества, чести и народного веселья! Вас ждут настоящие богатырские испытания», — написали в telegram-канале мэрии.

Участников ждут настоящие богатырские испытания: поединки с булавами, силовые состязания, эстафеты «Чура» с клюшкой и мячом, а также поединок на меткость со Змеем Горынычем. Кроме того, гостей праздника ожидают командное перетягивание каната — неизменная кульминация для всей дружины — и скачки на «верном коне» вместе с другими весёлыми эстафетами.