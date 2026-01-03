Тюменцы получат шанс окунуться в атмосферу Древней Руси

Одним из ярких моментов программы станет командное перетягивание каната.
На площади 400‑летия Тюмени 4 января с 14:00 до 16:00 пройдет праздничная программа «Богатырские забавы». Гостей ждут поединки и эстафеты, сообщили в администрации города.
«Приглашаем всех, от мала до велика, на грандиозный праздник мужества, чести и народного веселья! Вас ждут настоящие богатырские испытания», — написали в telegram-канале мэрии.
Участников ждут настоящие богатырские испытания: поединки с булавами, силовые состязания, эстафеты «Чура» с клюшкой и мячом, а также поединок на меткость со Змеем Горынычем. Кроме того, гостей праздника ожидают командное перетягивание каната — неизменная кульминация для всей дружины — и скачки на «верном коне» вместе с другими весёлыми эстафетами.