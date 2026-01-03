Тюменцы получат шанс окунуться в атмосферу Древней Руси

Участников ждут настоящие богатырские испытания: поединки с булавами, силовые состязания, эстафеты «Чура» с клюшкой и мячом, а также поединок на меткость со Змеем Горынычем. Кроме того, гостей праздника ожидают командное перетягивание каната — неизменная кульминация для всей дружины — и скачки на «верном коне» вместе с другими весёлыми эстафетами.