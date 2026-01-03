Мошенники выманивают данные россиян под предлогом замены счетчиков

Мошенники выманивают СНИЛС у жертв для последующих махинаций.
Мошенники начали выдавать себя за сотрудников водоканала и выманивать у россиян персональные данные под предлогом замены счетчиков воды. Об этом говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось ТАСС.
Вначале злоумышленники звонят гражданам, представляются работниками водоканала и под предлогом предстоящей замены приборов учета запрашивают у них персональные данные. Затем к схеме подключаются соучастники, которые, выдавая себя за представителей правоохранительных органов, сообщают потерпевшим о якобы подозрительных операциях по их банковским счетам и о возможной причастности к противоправной деятельности.
Во втором этапе, «ложные силовики» убеждают жертву в необходимости срочно «обезопасить» ее сбережения. Они заявляют, что деньги нужно передать «на проверку» или «под защиту» для исключения блокировки счетов и ареста средств. Чтобы вызвать у человека больше доверия и снизить его бдительность, аферисты иногда позволяют оставить себе часть суммы «на текущие расходы», заверяя, что остальное будет возвращено после завершения проверки.
Используя полученные ранее персональные данные, злоумышленники стараются создавать впечатление официальной процедуры: называют паспортные данные, адрес проживания, детали «проверки», ссылаются на вымышленные уголовные дела и служебные проверки. В результате напуганные граждане строго следуют инструкциям лжесотрудников, самостоятельно снимают деньги со счетов и передают их курьерам либо переводят на указанные счета, после чего связь с мошенниками обрывается.