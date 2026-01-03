Мошенники выманивают данные россиян под предлогом замены счетчиков

Во втором этапе, «ложные силовики» убеждают жертву в необходимости срочно «обезопасить» ее сбережения. Они заявляют, что деньги нужно передать «на проверку» или «под защиту» для исключения блокировки счетов и ареста средств. Чтобы вызвать у человека больше доверия и снизить его бдительность, аферисты иногда позволяют оставить себе часть суммы «на текущие расходы», заверяя, что остальное будет возвращено после завершения проверки.