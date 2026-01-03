Ричмонд
Россиянам рассказали, сколько будем отдыхать в 2026 году

Россияне будут отдыхать почти 4 месяца в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году общее количество праздничных и выходных дней в России достигнет 118, это составит почти 4 месяца отдыха. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«В 2026 году будет 118 выходных и праздничных дней, а количество рабочих дней составит 247, что в 2,1 раза больше дней отдыха», — рассказала эксперт в беседе с ТАСС.

Всего в России законодательно утверждено 14 праздничных дней. Если они выпадают на выходные, то отпуск переносится, благодаря чему общее количество дней отдыха в году остается постоянным.

При этом ранее депутаты ГД предложили внести изменения в Трудовой кодекс РФ с целью уточнения понятия отпуска.

Накануне в Госдуме выступили с инициативой предоставлять три дополнительных дня отдыха сотрудникам, которые работают в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января.