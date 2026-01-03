Новые факты биографии Евгения Дикопольцева открыли хабаровские исследователи

— В своей работе придерживаюсь методики природнения. То есть, пока ты не почувствуешь, что это твое, родное, у тебя ничего получаться не будет. К Дикопольцеву я отношусь как к родному человеку. И музей мы старались создавать так, чтобы посетители не просто рассматривали экспонаты, а понимали, как жили, к чему стремились люди того поколения. У нас все взаимосвязано, позволяет почувствовать ту эпоху. Дикопольцев был связистом, и посетители могут увидеть и потрогать полевые телефоны, другие артефакты, связанные с войной. В этих стареньких витринах лежат святыни. Например, подлинное письмо Евгения Александровича. Два шарфа, которые он носил и, отправляясь на фронт, оставил на сохранение своей подруге Паше. Во фронтовых письмах он постоянно о них вспоминал. Лампа, которую подарили его родителям, семейные фотографии. Свидетельство о вручении звания Почетного гражданина города Вяземского маме Героя Марии Григорьевне. Это делает его живым, близким и родным для нас, — рассказывает Павел Белых.