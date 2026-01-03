Новые факты биографии Евгения Дикопольцева открыли хабаровские исследователи

Руководитель действующего на базе хабаровской средней школы № 62 Музея Боевой славы им. Е. А. Дикопольцева Павел Белых много лет изучает биографию героя. Корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» он рассказал о том, как вместе с помощниками восстанавливал события биографии и последнего дня жизни Героя Советского Союза по архивным документам, письмам, рассказам родственников и сослуживцев.
Имя Евгения Дикопольцева знакомо многим хабаровчанам, ведь его именем названа одна из центральных улиц города. Между тем, этот человек, будучи вчерашним студентом хабаровского пединститута, а на войне — связистом, погиб в битве за Днепр в сентябре 1943 года и посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Сегодня же в истории его героического подвига появились новые детали.
Музей создал в 1985 году участник Великой Отечественной войны Александр Иванович Анциферов. В те годы интерес к личности Героя Советского Союза был велик, но сведения о нем приходилось собирать по крупицам. Школьники искали его сослуживцев, родственников, знакомых, вели обширную переписку, искали архивы и вещи, связанные с жизнью Евгения Александровича. Сформированная экспозиция стала основой музея.
Сейчас Павел Белых и его помощники продолжают поисковую работу. В коллекцию музея тщательно отбирают экспонаты, относящиеся непосредственно к жизни Героя, а также отражающие эпоху, в которую он жил.
— В своей работе придерживаюсь методики природнения. То есть, пока ты не почувствуешь, что это твое, родное, у тебя ничего получаться не будет. К Дикопольцеву я отношусь как к родному человеку. И музей мы старались создавать так, чтобы посетители не просто рассматривали экспонаты, а понимали, как жили, к чему стремились люди того поколения. У нас все взаимосвязано, позволяет почувствовать ту эпоху. Дикопольцев был связистом, и посетители могут увидеть и потрогать полевые телефоны, другие артефакты, связанные с войной. В этих стареньких витринах лежат святыни. Например, подлинное письмо Евгения Александровича. Два шарфа, которые он носил и, отправляясь на фронт, оставил на сохранение своей подруге Паше. Во фронтовых письмах он постоянно о них вспоминал. Лампа, которую подарили его родителям, семейные фотографии. Свидетельство о вручении звания Почетного гражданина города Вяземского маме Героя Марии Григорьевне. Это делает его живым, близким и родным для нас, — рассказывает Павел Белых.
С двумя экспонатами музея связана легенда, которая помогла привлечь особое внимание к подвигу хабаровчанина. Редкие издания — два из немногих сохранившихся экземпляров произведения Николая Наволочкина, посвященных Евгению Дикопольцеву.
— В книге «Дорогие мои земляки» напечатан полный текст поэмы, а во втором издании — сокращенный вариант, — показывает Павел Белых две небольшие книги. — Ее в 1950-е годы написал тоже связист-фронтовик, дальневосточный писатель Николай Наволочкин. И с этой книги мы начали поиски информации о том, каким был последний день жизни Евгения Дикопольцева.
В поэме Наволочкин писал о мужественном воине, который под шквальным огнем восстанавливает связь ценой своей жизни. Умирая от ран, в последний момент сжимает концы оборванного провода зубами.
— Мы нашли документы: воспоминания сослуживца Дикопольцева — Евгения Ивановича Четвертных, который выдавал ему катушку связи перед отправкой на последнее задание. Мы познакомились с племянницей Евгения Александровича — Евгенией Михайловной Дикопольцевой, хранительницей семейного архива. Удалось отыскать письмо самого Николая Наволочкина, в котором он признается, что при написании поэмы руководствовался непроверенными фактами и слухами, и спрашивает, что теперь делать — переписывать ли в соответствии с фактами? Все позволяет сделать вывод: образ героя, зажавшего зубами провода, — художественный вымысел. Но в свое время его начали подавать как исторический факт, — рассказывает Павел Белых.
Поиск племянницы Евгения Дикопольцева занял около трех лет. Евгения Михайловна в 2010 году уехала из Хабаровска, теперь живет в Минске. Найти ее удалось через соцсеть «Одноклассники». Знакомство — сначала по телефону — Павел Белых начал с фразы: «Я занимаюсь вашим дядей, так много прочитал, что он уже как будто мне родной. Если вы его родственница, значит, мы с вами родственники».
С этого началось заочное знакомство: рассказы Евгении Михайловны о родственнике-герое, Павла Белых — о его работе, посвященной фронтовику. И неизменное: «Спасибо вам за правду».
В этом году школа выделила Павлу средства на командировку в Минск. Два дня он прожил у Евгении Дикопольцевой. Читал письма ее дяди, которые помогли оцифровать в Национальной библиотеке Беларуси.
В архиве семьи Дикопольцевых хранятся документы, фотографии, студенческие и фронтовые письма Евгения, посвященные ему газетные статьи.
В студенческих письмах первокурсник Дикопольцев, будущий учитель, рассказывает родным о своей жизни в Хабаровске в 1941 году. Он планирует бросить институт, «так как средств нет». Пишет о тяжелой жизни.
— Судя по письмам Жени, в Хабаровске в 1941 году было очень тяжело жить: голод, очень высокие цены. За 10 дней до призыва в армию он устроился дежурным ночным пожарным в крайисполком, зарплата 295 рублей, а курица стоит 240. Он пишет, что в столовой каша стоит 25 копеек, они съедают по 3−4 порции, а если суп с клецками, то четыре, и все равно выходят голодные. У него порвались брюки, обморожены четыре пальца, — рассказывает Павел Белых.
Фронтовая корреспонденция, 36 писем, открывает страшные героические страницы военной истории нашего государства, рассказанные участником тех событий. В письмах Дикопольцева встречаются фразы: «Мы вернемся домой только с Победой», «Сердце стало черствым», «Сегодня меня не убило», «Пока жив и здоров».
Подвиг дальневосточника связан со страшными событиями операции по форсированию Днепра. Отделение под командованием гвардии сержанта Дикопольцева шло наводить связь неполным составом — четыре человека вместо положенных семи. Евгений Четвертных выдал своему тезке катушку с 600 метрами телефонного кабеля.
Первой задачей было переплыть реку на подручных средствах под шквальным огнем противника. «Переплыл и выжил — уже герой!» — отмечает Павел Белых.
По воспоминаниям сослуживцев, Дикопольцев при переправе спас катушку с проводом. Снаряд взорвался рядом с лодкой, на которой переправлялось отделение. Из-за крена лодки катушка упала в воду, Евгений прыгнул за ней и успел схватить, его самого вытянули из воды боевые товарищи. После этого на Бородаевском плацдарме с 25 на 26 сентября он «только за 6 часов своего дежурства на линии исправил 12 порывов линии связи, под непрерывной бомбежкой…».
В наградном листе на присвоение звания Героя Советского Союза помимо описания других подвигов дальневосточника указано: «В ожесточенном бою с 16 на 17 октября 1943 года Дикопольцев двое суток не выходил с линии связи, рвущейся от беспрерывного артиллерийского обстрела противника, давая бесперебойную связь командованию и возможность управлять боем. 17 октября 1943 года от разрыва вражеского снаряда Дикопольцев был тяжело ранен».
— Исторические факты говорят о том, что Евгений Александрович все неполные два года своей войны сражался как настоящий герой, не жалел сил, сам выползал на линию огня, соединял провода руками. Насмотрелся там много такого, чего обычному человеку лучше бы не видеть, — рассказывает Павел Белых.
Гибель Героя очевидцы описывали скупо: начался минометный обстрел, отделение решило спрятаться в оставленной советскими пехотинцами стрелковой ячейке. Но в нее прилетел снаряд. Спастись смог только один.
Павел Белых отмечает, что звания Героя СССР достойны все, кто воевал на Бородаевском плацдарме. Их подвиги, их жизни помогают нам осознать ценность мира, жизни без лишений.
Поисковики из музея школы им. Е. А. Дикопольцева продолжают работу. Письма лягут в основу книги, которую сейчас готовят к печати. Неизученной остается переписка друзей Героя. Не найдены 10 его писем, ранее переданных в Ленинград. А это значит, что впереди множество открытий и уроков, которые нам преподнес дальневосточник, ушедший с первого курса защищать Родину.