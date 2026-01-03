Ричмонд
Роспотребнадзор рассказал о смертельно опасных болезнях в популярных у россиян странах

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали РИА Новости об эпидемиологических рисках при поездках в страны с тропическим и субтропическим климатом, такие как Таиланд, Индия, Бангладеш, Шри-Ланка и Филиппины. В этих регионах широко распространены заболевания, передающиеся через укусы кровососущих насекомых: лихорадки денге, чикунгунья, зика, желтая лихорадка и малярия.

Ведомство рекомендует перед путешествием уточнять эпидемиологическую обстановку в территориальных органах Роспотребнадзора или у туроператоров, а также заранее проконсультироваться с врачом. В числе профилактических мер — вакцинация против желтой лихорадки (с получением международного свидетельства) и приём противомалярийных препаратов до поездки.

Во время пребывания в указанных странах необходимо использовать репелленты, противомоскитные сетки, носить закрытую светлую одежду и избегать заболоченных мест. Также важно соблюдать меры пищевой гигиены: употреблять только бутилированную воду, не использовать лёд из сырой воды, тщательно мыть руки, избегать незнакомых продуктов и пищи с уличных лотков, а мясо и рыбу подвергать полноценной термической обработке. Рекомендуется также своевременно сделать все прививки, предусмотренные Национальным календарём.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как снизить риск заражения гриппом и ОРВИ.

