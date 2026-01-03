Роспотребнадзор рассказал о смертельно опасных болезнях в популярных у россиян странах

Во время пребывания в указанных странах необходимо использовать репелленты, противомоскитные сетки, носить закрытую светлую одежду и избегать заболоченных мест. Также важно соблюдать меры пищевой гигиены: употреблять только бутилированную воду, не использовать лёд из сырой воды, тщательно мыть руки, избегать незнакомых продуктов и пищи с уличных лотков, а мясо и рыбу подвергать полноценной термической обработке. Рекомендуется также своевременно сделать все прививки, предусмотренные Национальным календарём.