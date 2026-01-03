Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: В Иране вооруженные группы людей вышли на улицы

Неизвестные в иранской провинции Илам вышли на улицы с огнестрельным оружием. Соответствующее видео опубликовало в субботу, 3 января, агентство Mehr.

Неизвестные в иранской провинции Илам вышли на улицы с огнестрельным оружием. Соответствующее видео опубликовало в субботу, 3 января, агентство Mehr.

На кадрах видна группа мужчин в масках с огнестрельным оружием в руках. Также сообщается о поджоге зачинщиками беспорядков гражданской машины в городе Кум, который находится в центре Ирана.

По данным агентства Fars, в некоторых районах Тегерана и пригородах иранской столицы разрозненные группы людей вечером в пятницу, 2 января, предпринимали попытки спровоцировать прохожих, выкрикивая антиправительственные лозунги.

Отмечается, что в нескольких провинциях продолжают действовать мятежники, вооруженные холодным или огнестрельным оружием, которые нападают на правительственные здания, передает ТАСС.

2 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае, если Иран продолжит убивать мирных протестующих, Америка окажет поддержку пострадавшим и готова принять меры.

В иранском городе Азна, провинция Лорестан, протесты переросли в столкновения с полицией, в результате чего погибли три человека, еще 17 получили ранения. Группа протестующих напала на полицейский участок, воспользовавшись массовыми акциями недовольства.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше