СМИ: В Иране вооруженные группы людей вышли на улицы

Неизвестные в иранской провинции Илам вышли на улицы с огнестрельным оружием. Соответствующее видео опубликовало в субботу, 3 января, агентство Mehr.
На кадрах видна группа мужчин в масках с огнестрельным оружием в руках. Также сообщается о поджоге зачинщиками беспорядков гражданской машины в городе Кум, который находится в центре Ирана.
По данным агентства Fars, в некоторых районах Тегерана и пригородах иранской столицы разрозненные группы людей вечером в пятницу, 2 января, предпринимали попытки спровоцировать прохожих, выкрикивая антиправительственные лозунги.
Отмечается, что в нескольких провинциях продолжают действовать мятежники, вооруженные холодным или огнестрельным оружием, которые нападают на правительственные здания, передает ТАСС.
2 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае, если Иран продолжит убивать мирных протестующих, Америка окажет поддержку пострадавшим и готова принять меры.
В иранском городе Азна, провинция Лорестан, протесты переросли в столкновения с полицией, в результате чего погибли три человека, еще 17 получили ранения. Группа протестующих напала на полицейский участок, воспользовавшись массовыми акциями недовольства.