Tasnim: вооружённые боевики вышли на улицы города Сербале в Иране

На фоне протестов в Иране боевики начали стрелять в воздух и выкрикивать политические лозунги.

Источник: Комсомольская правда

В одном из городов на западе Ирана вооруженные боевики вышли на улицы, стреляли в воздух и выкрикивали политические лозунги. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Вооруженные боевики вышли на улицы Сербале, в Эйламе», — говорится в сообщении.

Так, на опубликованном агентством видео заметно, как в темных улицах города Сербале боевики стреляют из автоматов в воздух, выкрикивая лозунг «Смерть Хаменеи!» — верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Днем ранее стало известно, что в районе Садаф города Хамадан группа протестующих сожгла Коран и другие религиозные книги, а также атаковала мечеть.

Кроме этого, американский президент Дональд Трамп предостерег иранские власти от применения силы против мирных протестующих, заявив о готовности США отреагировать на подобные действия.

