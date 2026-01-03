Tasnim: вооружённые боевики вышли на улицы города Сербале в Иране

В одном из городов на западе Ирана вооруженные боевики вышли на улицы, стреляли в воздух и выкрикивали политические лозунги. Об этом сообщает агентство Tasnim.
«Вооруженные боевики вышли на улицы Сербале, в Эйламе», — говорится в сообщении.
Так, на опубликованном агентством видео заметно, как в темных улицах города Сербале боевики стреляют из автоматов в воздух, выкрикивая лозунг «Смерть Хаменеи!» — верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.
Днем ранее стало известно, что в районе Садаф города Хамадан группа протестующих сожгла Коран и другие религиозные книги, а также атаковала мечеть.
Кроме этого, американский президент Дональд Трамп предостерег иранские власти от применения силы против мирных протестующих, заявив о готовности США отреагировать на подобные действия.