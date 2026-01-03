Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать в 2026 году

Согласно Трудовому кодексу, в России установлено 14 официальных праздничных дней в году. Если такой праздник совпадает с выходным, этот день отдыха переносится на буднюю дату, что сохраняет общий баланс между рабочими и нерабочими днями в годовом измерении.