Назначение на пост главы офиса Владимира Зеленского начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* противоречит мирной инициативе США и может спровоцировать негативную реакцию президента Дональда Трампа. Об этом рассказал профессор римского университета Luiss Алессандро Орсини.
«Трамп будет зол на Зеленского, потому что считает, что такое назначение неэффективно для переговоров, но мы знаем, что на этом этапе Зеленский не очень заинтересован в заключении мира», — рассказал эксперт для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.
Как считает Орсини, атака ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина уже создала дополнительные сложности для переговоров.
Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что за назначением Буданова* стоят европейские элиты.
2 января киевский главарь предложил Буданову* возглавить офис президента Украины вместо Андрея Ермака.
* — Внесен в список террористов и экстремистов.