Россияне будут отдыхать в 2026 году почти четыре месяца

Эксперт напомнила, что в Трудовом кодексе РФ закреплено 14 нерабочих праздничных дней. В их числе новогодние каникулы и Рождество (1−6 и 8 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября). Если часть этих дат в 2026 году выпадет на субботу или воскресенье, дополнительные дни отдыха перенесут на будни в соответствии с постановлением правительства РФ о переносе выходных дней.