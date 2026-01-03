Ричмонд
В Госдуме рассказали, кто в России зарабатывает до 300 тысяч рублей в месяц

Зарплаты трактористов-машинистов в разгар полевых работ могут доходить до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом в интервью ТАСС сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, отметив, что такая оплата труда и современная техника привлекают в отрасль молодых специалистов.

Источник: Life.ru

«У нас в сезон трактористы и комбайнеры получают, есть вакансии, до 300 тыс. рублей в месяц. То есть это очень достойная заработная плата», — сказала депутат.

Парламентарий добавила, что современная техника далека от привычного образа: сейчас есть комбайны с дистанционным управлением, что привлекает молодёжь. Также для ветеранов специальной военной операции (СВО) запущен проект «Земля добра» по информированию о вакансиях и переобучению для работы в сельском хозяйстве.

Ранее Life.ru назвал единственную в России отрасль с зарплатой в среднем выше 400 тысяч рублей. В октябре топ-5 профессий по уровню средней заработной платы составили работники холдинговых компаний (322,4 тыс. руб.), управляющие инвестиционными фондами (257,8 тыс. руб.), специалисты негосударственных пенсионных фондов (256 тыс. руб.) и представители рыболовецкой отрасли (251,9 тыс. руб.). Перестрахование стало единственным российским сектором, продемонстрировавшим в октябре среднюю заработную плату свыше 400 тысяч рублей.

