В Госдуме рассказали, кто в России зарабатывает до 300 тысяч рублей в месяц

Зарплаты трактористов-машинистов в разгар полевых работ могут доходить до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом в интервью ТАСС сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, отметив, что такая оплата труда и современная техника привлекают в отрасль молодых специалистов.