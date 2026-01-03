Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Оглоблина назвала профессии с зарплатой до 300 тысяч рублей в месяц

Заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что заработные платы трактористов-машинистов и комбайнеров в стране в сезон полевых работ находятся на высоком уровне.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что заработные платы трактористов-машинистов и комбайнеров в стране в сезон полевых работ находятся на высоком уровне.

По ее словам, представители этой профессии получают до 300 тысяч рублей в месяц.

— То есть, это очень достойная зарплата, — цитирует парламентария ТАСС.

Оглоблина отметила, что работа с современной сельхозтехникой привлекает молодых людей. Она добавила, что сейчас специалисты в том числе используют технику с дистанционным управлением.

Перестрахование стало единственной отраслью в РФ, где средняя заработная плата в октябре превысила 400 тысяч рублей. Как следует из статистики, средний доход в этой сфере составил 439,6 тысячи рублей. В число отраслей с самыми высокими зарплатами также попали холдинговые компании, где в среднем платили 322,4 тысячи рублей, управляющие фондами с доходом 257,8 тысячи, сотрудники негосударственных пенсионных фондов — 256 тысяч, рыболовы, получавшие 251,9 тысячи рублей.