Депутат Оглоблина назвала профессии с зарплатой до 300 тысяч рублей в месяц

Заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что заработные платы трактористов-машинистов и комбайнеров в стране в сезон полевых работ находятся на высоком уровне.
По ее словам, представители этой профессии получают до 300 тысяч рублей в месяц.
— То есть, это очень достойная зарплата, — цитирует парламентария ТАСС.
Оглоблина отметила, что работа с современной сельхозтехникой привлекает молодых людей. Она добавила, что сейчас специалисты в том числе используют технику с дистанционным управлением.
Перестрахование стало единственной отраслью в РФ, где средняя заработная плата в октябре превысила 400 тысяч рублей. Как следует из статистики, средний доход в этой сфере составил 439,6 тысячи рублей. В число отраслей с самыми высокими зарплатами также попали холдинговые компании, где в среднем платили 322,4 тысячи рублей, управляющие фондами с доходом 257,8 тысячи, сотрудники негосударственных пенсионных фондов — 256 тысяч, рыболовы, получавшие 251,9 тысячи рублей.