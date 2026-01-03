Депутат Оглоблина назвала профессии с зарплатой до 300 тысяч рублей в месяц

Перестрахование стало единственной отраслью в РФ, где средняя заработная плата в октябре превысила 400 тысяч рублей. Как следует из статистики, средний доход в этой сфере составил 439,6 тысячи рублей. В число отраслей с самыми высокими зарплатами также попали холдинговые компании, где в среднем платили 322,4 тысячи рублей, управляющие фондами с доходом 257,8 тысячи, сотрудники негосударственных пенсионных фондов — 256 тысяч, рыболовы, получавшие 251,9 тысячи рублей.