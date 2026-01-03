Главный тренер ФК «Иркутск» Константин Дзуцев покинул команду

После новогодних праздников футбольная команда «Иркутск» опубликовала первые трансферные новости. Клуб покинули сразу два представителя тренерского штаба «бабров» — главный тренер Константин Дзуцев и тренер Виталий Селецкий. Оба специалиста подписали контракты с «Динамо» из Владивостока.
«У нас сформировался настоящий единый коллектив со своим характером и огромным желанием играть в футбол, — рассказали в пресс-службе ФК “Иркутск”. — Самой главной для нас наградой были наполненные трибуны, ведь по посещаемости команда всегда была одним из лидеров. Желаем успехов на более высоком уровне и радости от своей работы».
Напомним, по итогам прошедшего сезона Второй лиги «Иркутск» стал бронзовым призёром группы 2 дивизиона Б Второй лиги. Достойно выступили «бабры» и в Кубке России. Коллектив дошёл до 1/32 финала и вошёл в восьмёрку самых результативных команд турнира с 15 забитыми голами. А игрок «Иркутска» Иван Яковлев, отметившийся 5 забитыми мячами в 3 играх, вошёл в топ бомбардиров Кубка страны.