Отечественная вакцина от меланомы эффективна на 90%

«Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически, эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам — порядка 90%», — приводит слова Гинцбурга РИА «Новости».
По его словам, первые пациенты получат вакцину уже в начале 2026 года.
Ранее на новой производственной фабрике в центре имени Гамалеи были изготовлены первые три тестовые серии противораковой вакцины на основе мРНК-технологии. Получен полный пакет разрешительных документов для применения технологии — от диагностики до лечения пациентов. Ранее Минздрав РФ уже разрешил к применению два противоопухолевых препарата, включая персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» для терапии меланомы, разработанную совместно с центром Гамалеи.
