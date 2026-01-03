Ричмонд
Отечественная вакцина от меланомы эффективна на 90%

Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что эффективность российской вакцины от меланомы превышает 90%. На данный момент проведены её доклинические исследования на животных.

Источник: Life.ru

«Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически, эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам — порядка 90%», — приводит слова Гинцбурга РИА «Новости».

По его словам, первые пациенты получат вакцину уже в начале 2026 года.

Ранее на новой производственной фабрике в центре имени Гамалеи были изготовлены первые три тестовые серии противораковой вакцины на основе мРНК-технологии. Получен полный пакет разрешительных документов для применения технологии — от диагностики до лечения пациентов. Ранее Минздрав РФ уже разрешил к применению два противоопухолевых препарата, включая персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» для терапии меланомы, разработанную совместно с центром Гамалеи.

