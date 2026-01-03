Отечественная вакцина от меланомы эффективна на 90%

Ранее на новой производственной фабрике в центре имени Гамалеи были изготовлены первые три тестовые серии противораковой вакцины на основе мРНК-технологии. Получен полный пакет разрешительных документов для применения технологии — от диагностики до лечения пациентов. Ранее Минздрав РФ уже разрешил к применению два противоопухолевых препарата, включая персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» для терапии меланомы, разработанную совместно с центром Гамалеи.