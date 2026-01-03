Ричмонд
Продюсер Разин оспаривал законность возбужденного против него уголовного дела

Продюсер Андрей Разин, известный своей работой с группой «Ласковый май» и обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, оспаривал законность возбуждённого против него уголовного дела.

Продюсер Андрей Разин, известный своей работой с группой «Ласковый май» и обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, оспаривал законность возбуждённого против него уголовного дела. Согласно судебным материалам, имеющимся у РИА Новости, он направил соответствующую жалобу в один из московских судов.

Результат её рассмотрения в документах не указан.

В конце декабря Таганский суд Москвы санкционировал заочный арест Разина, который в настоящее время объявлен в международный розыск. Уголовное дело связано с присвоением средств, являющихся лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова, автора песен «Ласкового мая».

По версии следствия, Разин в течение длительного времени использовал поддельный договор с Кузнецовым, чтобы получать деньги как правообладатель. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Потерпевшей по делу признана вдова поэта.

Ранее сообщалось, что Россия объявила Андрея Разина в международный розыск.

