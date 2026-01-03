Продюсер Разин оспаривал законность возбужденного против него уголовного дела

Продюсер Андрей Разин, известный своей работой с группой «Ласковый май» и обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, оспаривал законность возбуждённого против него уголовного дела. Согласно судебным материалам, имеющимся у РИА Новости, он направил соответствующую жалобу в один из московских судов.