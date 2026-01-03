Ричмонд
Стало известно, от каких налогов освобождены пенсионеры

Сенатор Мельникова: пенсионеров освободили от налога на один объект имущества.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество за одну квартиру, дом, хозпостройку и гараж. Кроме этого, они также имеют льготы по земельному и транспортному налогам. Об этом рассказала экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

«Пенсионеры могут не платить налог на следующее имущество: квартира, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка, помещение, используемое для творческой мастерской», — сообщила она в беседе с ТАСС.

Как отметила Мельникова, пенсионерам также предоставляется льгота по земельному налогу. Она распространяется на один земельный участок, находящийся у гражданина в собственности, постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Ранее KP.RU сообщал, что с начала 2026 года в России появилась новая налоговая выплата для семей с детьми.