Стало известно, от каких налогов освобождены пенсионеры

Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество за одну квартиру, дом, хозпостройку и гараж. Кроме этого, они также имеют льготы по земельному и транспортному налогам. Об этом рассказала экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
«Пенсионеры могут не платить налог на следующее имущество: квартира, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка, помещение, используемое для творческой мастерской», — сообщила она в беседе с ТАСС.
Как отметила Мельникова, пенсионерам также предоставляется льгота по земельному налогу. Она распространяется на один земельный участок, находящийся у гражданина в собственности, постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении.
Ранее KP.RU сообщал, что с начала 2026 года в России появилась новая налоговая выплата для семей с детьми.