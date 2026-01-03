Стало известно, от каких налогов освобождены пенсионеры

Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество за одну квартиру, дом, хозпостройку и гараж. Кроме этого, они также имеют льготы по земельному и транспортному налогам. Об этом рассказала экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.