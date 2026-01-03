Врач предупредила о «синдроме праздничного сердца» в каникулы

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Болезни в новогодние праздники могут обостриться у людей с поражением сердечно-сосудистой системы, чрезмерное употребление алкоголя может привести к «синдрому праздничного сердца», рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно.
Врач предупредила, что в новогодние праздники необходимо быть внимательными людям с поражением сердечно-сосудистой системы.
«Обильное употребление алкоголя у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы приводит к приступам аритмии. У врачей приемных отделений даже есть термин “синдром праздничного сердца”, который определяет это состояние. Кроме нарушений ритма, обильное употребление алкоголя может привести и к приступам стенокардии», — рассказала Сайно.
Она уточнила, что чаще всего вышеперечисленные жалобы возникают у пациентов в возрасте 60 лет и старше с уже имеющимися заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но не застрахованы люди и более молодого возраста, у которых клинические проявления поражения сердца могут возникнуть впервые.
«Опасность для сердечно-сосудистой системы представляет не только обильное употребление алкоголя, но и перепады температуры, например, при выходе из теплого помещения на мороз. В таких случаях спазм сосудов на холоде может привести к обострению уже имеющегося хронического заболевания сердца или стать первым эпизодом в жизни человека», — добавила специалист.
Кроме вышеперечисленных факторов риска для сердечно-сосудистой системы врач отметила и повышенное употребление соли в новогодние праздники из-за обилия солений на столе.
«В новогодние праздники помимо сердечно-сосудистой системы возможны обострения и хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта — гастрита, холецистита, панкреатита. К этому приводит злоупотребление алкоголя в сочетании с жирной, соленой, маринованной, копченой пищей», — пояснила Сайно.