Врач предупредила о «синдроме праздничного сердца» в каникулы

Она уточнила, что чаще всего вышеперечисленные жалобы возникают у пациентов в возрасте 60 лет и старше с уже имеющимися заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но не застрахованы люди и более молодого возраста, у которых клинические проявления поражения сердца могут возникнуть впервые.