Мизулина раскрыла, каким образом будет использовать свою партию «Мы»

Екатерина Мизулина заявила, что партия «Мы» пока не будет политической.
Партия «Мы», которую российский певец Shaman (Ярослав Дронов) подарил своей жене, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, сейчас не является политической и позиционируется как «партия добрых дел». Об этом заявила журналистам сама Мизулина.
«Многие считают, что это политическая партия, хотя мы лично ни слова об этом не говорили. Пока мы этот проект видим как партию добрых дел. Мы занимаемся активно благотворительностью», — уточнила она в беседе с ТАСС.
Глава Лиги безопасного интернета уточнила, что дальнейшее развитие партии будет зависеть от отклика граждан и масштаба вовлечения сторонников. Причем она подчеркнула, что у партии уже есть ряд сторонников, готовых участвовать в ее развитии.
Партию «Мы» Дронов подарил своей жене на ее день рождения еще осенью. Некоторое время супруги вообще о ней не распространялись, только сейчас Мизулина решила раскрыть подробности того, чем они намерены заниматься при поддержке своей партии.