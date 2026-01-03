Глава МИД Чехии осудил реакцию посла Украины на заявление спикера парламента

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка раскритиковал посла Украины, осудившего новогоднее заявление спикера палаты депутатов Томио Окамуры. Об этом в пятницу, 2 января, сообщило агентство ЧТК.
— Я считаю неуместным, чтобы посол иностранного государства оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чехии. Если у какой-либо дипломатической миссии имеются замечания, то для этого есть стандартные дипломатические каналы. Чешская политика — это дело граждан республики и их демократически избранных представителей, — цитирует его портал.
В новогоднем обращении к гражданам Окамура сказал, что нельзя за деньги чехов покупать оружие и отправлять его на Украину. По его мнению, выгоду от данного конфликта получают «западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты украинского президента Владимира Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота».
Посол Украины Василий Зварыч в соцсети написал, что в Киеве считают высказывание Окамуры его личной позицией. По его мнению, «слова, которые Окамура осмелился использовать против Украины, недостойны и неприемлемы». Дипломат выразил надежду, что государственные органы и гражданское общество Чехии дадут этим словам спикера надлежащую оценку и оценят, насколько они совместимы с высоким государственным положением.
Оппозиционные партии в Чехии приступили к подготовке процесса голосования в палате депутатов парламента с целью отстранения от должности Томио Окамуры. Это связано с его критическими словами в адрес Украины в новогоднем обращении к населению 1 января.