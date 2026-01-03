Ричмонд
Глава МИД Чехии осудил реакцию посла Украины на заявление спикера парламента

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка раскритиковал посла Украины, осудившего новогоднее заявление спикера палаты депутатов Томио Окамуры. Об этом в пятницу, 2 января, сообщило агентство ЧТК.

— Я считаю неуместным, чтобы посол иностранного государства оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чехии. Если у какой-либо дипломатической миссии имеются замечания, то для этого есть стандартные дипломатические каналы. Чешская политика — это дело граждан республики и их демократически избранных представителей, — цитирует его портал.

В новогоднем обращении к гражданам Окамура сказал, что нельзя за деньги чехов покупать оружие и отправлять его на Украину. По его мнению, выгоду от данного конфликта получают «западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты украинского президента Владимира Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота».

Посол Украины Василий Зварыч в соцсети написал, что в Киеве считают высказывание Окамуры его личной позицией. По его мнению, «слова, которые Окамура осмелился использовать против Украины, недостойны и неприемлемы». Дипломат выразил надежду, что государственные органы и гражданское общество Чехии дадут этим словам спикера надлежащую оценку и оценят, насколько они совместимы с высоким государственным положением.

Оппозиционные партии в Чехии приступили к подготовке процесса голосования в палате депутатов парламента с целью отстранения от должности Томио Окамуры. Это связано с его критическими словами в адрес Украины в новогоднем обращении к населению 1 января.