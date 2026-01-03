Нутрициолог — о том, как дать остаткам новогодней еды «вторую жизнь»

«Если это салаты, и они не очень долго стояли с общей ложкой на столе, то можно сделать запечённые рулетики или тарталетки. Получается очень вкусно, и запекание убьёт бактерии, если они туда попали, обезопасив вас от дальнейших проблем с желудочно-кишечным трактом», — поделилась эксперт.
Можно сделать из салатов горячие бутерброды: посыпать тёртым сыром или положить ломтик сыра, всё это на хлеб и в духовку. Кроме того, можно сделать сэндвичи.
Если у вас остаётся горячее мясо или даже рыба, можно сделать начинку для пирожков, для лазаньи, для каких-то запечённых блюд, для пиццы. Туда очень хорошо подойдёт нарезка. Нарезки тоже всегда люди берут много, она лежит, заветривается. Причём, если это сыры или варёно-копчёные колбасы, буженина и прочее, то это всё можно даже заморозить. А потом, после размораживания, использовать для запечённых блюд, как я уже сказала, пиццы и прочего.
Лариса Никитина.
Нутрициолог.
Очень хорошо и много можно переработать, сделав шаурму или шаверму. Ингридиенты мелко режутся, добавляется любой соус: из творога, майонеза или сметаны.
Можно сделать солянку. Порезать всё мясное, что осталось, добавить туда маринованные или солёные огурцы (лучше маринованные), томаты в виде томатной пасты, лимон, оливки и варить. Либо на готовом бульоне, либо, если мяса достаточно, то так. Солянка в этом смысле очень удобное блюдо.
Из оставшихся овощей специалист предлагает сделать овощной крем-суп. Если сделать его на мясном бульоне, он будет совершенно другой. Можно сделать из овощей открытый овощной пирог или киш из песочного теста. Туда можно положить всё, что осталось, даже салат с майонезом. Если сверху это всё приправить сыром, будет потрясающе вкусное блюдо.
Из оставшегося хлеба можно сделать гренки или панировочные сухарики. Если хлеб начал черстветь, собеседница Life.ru советует сделать пудинг.
«Можно сделать сладкий пудинг, если хлеб начал черстветь. Просто его заливают смесью молока, яиц и сахара. Добавляют то, что можно добавить внутрь: изюм, курагу, шоколад, цукаты — всё, что угодно, всё, что дома есть. Также всё это запекается в духовке», — заключила Никитина.
При этом всегда крайне важно убедиться, что блюдо не испортилось. Например, новогодние салаты с заправкой быстро портятся — даже в холодильнике их можно держать не дольше 12−18 часов. Сколько можно хранить оливье и сельдь под шубой, читайте в материале Life.ru.
