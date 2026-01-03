Нутрициолог — о том, как дать остаткам новогодней еды «вторую жизнь»

Если у вас остаётся горячее мясо или даже рыба, можно сделать начинку для пирожков, для лазаньи, для каких-то запечённых блюд, для пиццы. Туда очень хорошо подойдёт нарезка. Нарезки тоже всегда люди берут много, она лежит, заветривается. Причём, если это сыры или варёно-копчёные колбасы, буженина и прочее, то это всё можно даже заморозить. А потом, после размораживания, использовать для запечённых блюд, как я уже сказала, пиццы и прочего.