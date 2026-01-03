Доцент Лебедева назвала напитки для борьбы с похмельем

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала, что после употребления алкоголя организм страдает от обезвоживания, потери электролитов и токсического воздействия продуктов распада спиртного.
— Для восстановления организма лучше пить минеральную воду без газа или с низким содержанием газа, так как она восполняет дефицит жидкости и солей и способствует нормализации общего состояния, — цитирует ее «Известия».
Также она посоветовала пить некрепкий чай с лимоном, который поддерживает обмен веществ и функцию печени. Кроме того, огуречный или капустный рассол без уксуса быстро восстанавливают водно-солевой баланс.
Эксперт добавила, что хорошо действуют и ягодные морсы: они содержат витамин C, способствуют выведению токсинов и поддерживают работу почек. Все указанные напитки надо пить небольшими глотками, чтобы не перегружать желудок, отметила Лебедева в беседе с изданием.
Гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Сергей Лопатин назвал самый полезный суп, который облегчит тяжесть в желудке после новогоднего застолья. По его словам, после сытных угощений или при похмелье надо съесть куриный суп на легком бульоне.