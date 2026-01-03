Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доцент Лебедева назвала напитки для борьбы с похмельем

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала, что после употребления алкоголя организм страдает от обезвоживания, потери электролитов и токсического воздействия продуктов распада спиртного.

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала, что после употребления алкоголя организм страдает от обезвоживания, потери электролитов и токсического воздействия продуктов распада спиртного.

— Для восстановления организма лучше пить минеральную воду без газа или с низким содержанием газа, так как она восполняет дефицит жидкости и солей и способствует нормализации общего состояния, — цитирует ее «Известия».

Также она посоветовала пить некрепкий чай с лимоном, который поддерживает обмен веществ и функцию печени. Кроме того, огуречный или капустный рассол без уксуса быстро восстанавливают водно-солевой баланс.

Эксперт добавила, что хорошо действуют и ягодные морсы: они содержат витамин C, способствуют выведению токсинов и поддерживают работу почек. Все указанные напитки надо пить небольшими глотками, чтобы не перегружать желудок, отметила Лебедева в беседе с изданием.

Гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Сергей Лопатин назвал самый полезный суп, который облегчит тяжесть в желудке после новогоднего застолья. По его словам, после сытных угощений или при похмелье надо съесть куриный суп на легком бульоне.