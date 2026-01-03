Стало известно, какое имущество не облагается налогом для пенсионеров

«Пенсионеры могут не платить налог на следующее имущество: квартира, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка, помещение, используемое для творческой мастерской. При этом освобождение от уплаты налога можно получить только по одному объекту каждого вида: на одну квартиру или один дом», — приводит её слова «РИА Новости».
Мельникова уточнила, что пенсионеры могут получить вычет по земельному налогу на один участок, независимо от возраста или размера пенсии. Если площадь земли не превышает шести соток, налог не начисляют. За большие участки платят с вычетом стоимости шести соток.
Льготы по транспортному налогу регионы устанавливают самостоятельно, добавила сенатор.
Кстати, с 2026 года россияне смогут вносить в паспорт дополнительные данные — например, номер записи из Единого федерального информационного регистра вместо ИНН. Также останется возможность указать сведения о браке и детях до 14 лет, имеющих российское гражданство. Проставлять отметки будут уполномоченные государственные органы, включая налоговую службу, подразделения МВД и многофункциональные центры предоставления услуг (МФЦ).
