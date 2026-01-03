Стало известно, какое имущество не облагается налогом для пенсионеров

Пенсионеры в России освобождены от уплаты налога на одно жилое помещение, один дом, одну хозяйственную постройку и один гараж. Кроме того, для них предусмотрены льготы по земельному и транспортному налогам. Об этом сообщила сенатор, бывший глава псковского отделения Соцфонда Наталья Мельникова.