Тюмень вновь ждет похолодание

В Тюмени, 3 января, ожидается снег, утром возможен туман. В дневные часы температура воздуха повысится до −8 градусов, а ночью местами может похолодать до −23.

Днем в Тюмени будет пасмурно.

«В субботу, 3 января, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем −8, −13. Ночью −18, −23», — отмечается в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. По оценкам метеорологов, ожидается небольшой снег.

На протяжении суток в регионе сохранится северо-западный ветер с порывами до 9 метров в секунду. Влажность воздуха составит 89%.