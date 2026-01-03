Новогодние килограммы никуда не уходят: вот главные ошибки

После новогодних праздников многие замечают лишние килограммы, хотя старались контролировать питание. Врач-эндокринолог, автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова назвала главные ошибки, из-за которых вес не уходит и даже может увеличиваться.
«Бросаться в крайности крайне опасно. Узнавайте о противопоказаниях, следите за реакцией организма и помните — диеты всегда временные», — предупредила диетолог.
По словам Павловой, распространенные ошибки включают слишком строгие диеты с недостатком калорий, полное исключение белков, жиров или углеводов, недостаток воды и нерегулярное питание. Все это замедляет обмен веществ, мешает насыщению и может приводить к проблемам с кожей, волосами и здоровьем в целом.
Также эксперт отметила, что важны сон и режим дня. Недосып и позднее засиживание перед гаджетами повышают чувство голода и тягу к сладкому. Павлова советует спать 7−8 часов, ложиться не позже 22:30 и соблюдать регулярность приема пищи, чтобы похудение прошло безопасно и без стресса для организма.
