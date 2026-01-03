Ричмонд
В 2026 году россияне будут отдыхать почти четыре месяца

В 2026 году россияне получат почти четыре месяца выходных и праздников — всего 118 дней. Об этом заявила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Источник: Life.ru

«В 2026 году будет 118 выходных и праздничных дней, а количество рабочих дней составит 247, что в 2,1 раза больше дней отдыха», — цитирует Подольскую ТАСС.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил вернуться к шестидневной рабочей неделе. По его мнению, это поможет укрепить экономику страны. Он также порекомендовал россиянам выходить на работу уже 2 января, а праздники провести дома. Онищенко предостерёг от поездок за границу — например, отдых в Таиланде, по его словам, может обернуться болезнью и двухмесячным восстановлением.

