В 2026 году россияне будут отдыхать почти четыре месяца

«В 2026 году будет 118 выходных и праздничных дней, а количество рабочих дней составит 247, что в 2,1 раза больше дней отдыха», — цитирует Подольскую ТАСС.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил вернуться к шестидневной рабочей неделе. По его мнению, это поможет укрепить экономику страны. Он также порекомендовал россиянам выходить на работу уже 2 января, а праздники провести дома. Онищенко предостерёг от поездок за границу — например, отдых в Таиланде, по его словам, может обернуться болезнью и двухмесячным восстановлением.
