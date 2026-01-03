В 2026 году россияне будут отдыхать почти четыре месяца

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил вернуться к шестидневной рабочей неделе. По его мнению, это поможет укрепить экономику страны. Он также порекомендовал россиянам выходить на работу уже 2 января, а праздники провести дома. Онищенко предостерёг от поездок за границу — например, отдых в Таиланде, по его словам, может обернуться болезнью и двухмесячным восстановлением.