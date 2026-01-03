Ричмонд
Парламент обвинил Туска в грубой исторической ошибке: премьер не знает дату основания Польши

Fakt: парламент обвинил Туска в переписывании истории Польши.

Источник: Комсомольская правда

В Польше разгорелся скандал после новогоднего выступления премьер-министра Дональда Туска. Как пишет газета Fakt, депутаты обвинили его в переписывании истории из-за неточности в указании года основания государства.

Обращаясь к полякам, премьер-министр заявил, что 2026 год стал 1001-м годом в истории страны. Однако традиционно начало польской государственности отсчитывается с 966 года (крещение князя Мешко I).

«Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши», — написал председатель парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак в соцсети X.

По мнению польского историка Камиля Яницкого, реплика Туска является спорной и странно выглядит в контексте праздничного обращения к нации.

Кроме этого, в новогоднем обращении Туск заявил, что Варшава быстро завоюет Балтийское море в 2026 году.

