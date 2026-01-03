Ричмонд
Аэропорт Толмачёво в 2025 году обслужил рекордные 9,5 млн пассажиров

В 2025 году международный аэропорт Толмачёво в Новосибирске обслужил 9,5 млн пассажиров, что стало рекордным показателем за всю историю авиагавани. Об этом сообщил Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Источник: Сиб.фм

По словам главы региона, Толмачёво остаётся крупнейшим аэропортом страны по маршрутной сети. В настоящее время авиагавань обслуживает более 90 направлений и обеспечивает ежедневное авиасообщение с 35 городами России. Высокие показатели пассажиропотока, отметил губернатор, подтверждают лидирующие позиции новосибирского авиаузла в отрасли.

Андрей Травников подчеркнул, что рост пассажиропотока стал результатом системной работы по развитию инфраструктуры и расширению маршрутной сети аэропорта.

Одним из ключевых проектов для Новосибирской области, по его словам, остаётся реконструкция аэропортового комплекса. В рамках модернизации уже построен новый перрон для воздушных судов, поэтапно вводятся в эксплуатацию рулёжные дорожки и создаётся сопутствующая инфраструктура.

Губернатор отметил, что реализация проекта позволит значительно увеличить пропускную способность аэропорта и обеспечит дальнейшее развитие транспортного узла. Ожидается, что к 2027 году, после завершения всех строительно-монтажных работ, аэропорт Толмачёво сможет обслуживать более 12 млн пассажиров в год.