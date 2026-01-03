В Красноярске дороги чистят Дед Мороз, Снегурочка и Олень

В администрации города сообщили, что аномально теплая январская погода позволила задействовать и специальную технику, которую обычно не увидишь зимой на улицах — подметальные машины «Бродвей». Напомним, они оснащены щетками, которые сметают снег и грязь на транспортерную ленту, загружающую отходы в кузов. В зимние месяцы использовать их можно только при серьезном потеплении, когда температура воздуха блика к 0 градусов, поскольку на морозе резиновые элементы конструкции выходят из строя.