В Красноярске дороги чистят Дед Мороз, Снегурочка и Олень

2 января в Красноярске на ночную снегоуборочную смену выехали спецмашины в новогодних костюмах. Их кабины украшены огромными атрибутами Деда Мороза, Снегурочки и оленя, чтобы не только работать, но и поднимать настроение горожанам.
В администрации города сообщили, что аномально теплая январская погода позволила задействовать и специальную технику, которую обычно не увидишь зимой на улицах — подметальные машины «Бродвей». Напомним, они оснащены щетками, которые сметают снег и грязь на транспортерную ленту, загружающую отходы в кузов. В зимние месяцы использовать их можно только при серьезном потеплении, когда температура воздуха блика к 0 градусов, поскольку на морозе резиновые элементы конструкции выходят из строя.
Таким образом, в новогодние каникулы дорожникам удалось привлечь к приведению в порядок красноярских улиц почти весь арсенал техники.