Сенатор Мельникова рассказала о налоговых льготах для пенсионеров

Пенсионерам положены несколько налоговых послаблений, включая освобождение от уплаты налогов на определенные виды имущества. Об этом сообщила сенатор Наталья Мельникова.
Эта категория россиян освобождена от обязанности уплачивать налоги на одно жилое помещение каждого типа: одна квартира, один частный дом, один гараж и одна хозяйственная постройка во дворе.
— Однако данная категория льгот регулируется каждым субъектом самостоятельно, — цитирует эксперта РИА Новости.
Также пенсионеры имеют право на налоговые преференции по земле. Они получают налоговый вычет на один земельный участок вне зависимости от величины их пенсии или возраста. Если площадь участка составляет менее шести соток, то налоговая ставка равна нулю. Для участков большего размера налог снижается пропорционально стоимости первых шести соток земли, сообщила сенатор в беседе с агентством.
Также есть региональные особенности предоставления льгот по транспортному налогу для пенсионеров. Данные меры определяются индивидуально властями субъектов, заключила Мельникова.
Депутат Государственной думы, зампредседателя думского Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал о возможностях повышения пенсий с 1 января 2026 года.