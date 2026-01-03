Сенатор Мельникова рассказала о налоговых льготах для пенсионеров

Также пенсионеры имеют право на налоговые преференции по земле. Они получают налоговый вычет на один земельный участок вне зависимости от величины их пенсии или возраста. Если площадь участка составляет менее шести соток, то налоговая ставка равна нулю. Для участков большего размера налог снижается пропорционально стоимости первых шести соток земли, сообщила сенатор в беседе с агентством.