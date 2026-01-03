Пенсионеры в России освобождены от определенного налога

«Пенсионеры могут не платить налог на следующее имущество: квартира, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка, помещение, используемое для творческой мастерской. При этом освобождение от уплаты налога можно получить только по одному объекту каждого вида: на одну квартиру или один дом», — уточнила Мельникова в беседе с РИА Новости. Она добавила, что схожий принцип действует и в отношении земельных участков, которые находятся у пенсионеров во владении.