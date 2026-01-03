Пенсионеры в России освобождены от определенного налога

Пенсионеры могут не платить налог за одно из имуществ, напомнила сенатор.
Пенсионеры в России могут полностью не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, гаража, хозпостройки и творческой мастерской, а также пользоваться льготами по земельному и транспортному налогам. Об этом напомнила сенатор, экс-глава отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.
«Пенсионеры могут не платить налог на следующее имущество: квартира, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка, помещение, используемое для творческой мастерской. При этом освобождение от уплаты налога можно получить только по одному объекту каждого вида: на одну квартиру или один дом», — уточнила Мельникова в беседе с РИА Новости. Она добавила, что схожий принцип действует и в отношении земельных участков, которые находятся у пенсионеров во владении.
Если площадь участка не превышает шести соток, налог не начисляется вовсе. В случае, когда территория больше, из расчета вычитают стоимость шести соток, а налог считают только с оставшейся площади.
Отдельные послабления, подчеркнула Мельникова, действуют и по транспортному налогу. В ряде регионов пенсионеров полностью освобождают от налога на один автомобиль определенной мощности, в других — применяют пониженные ставки или фиксированные вычеты.
С 1 января 2026 года в России изменился порядок предоставления субсидий и компенсаций пенсионерам за услуги ЖКХ и проиндексирован прожиточный минимум: для пенсионеров он установлен на уровне 16 288 рублей в месяц. Неработающие пожилые люди с доходом ниже регионального прожиточного минимума пенсионера могут получать социальную доплату к пенсии, а размер субсидий на «коммуналку» зависит от доли расходов в семейном бюджете и регулируется регионами.