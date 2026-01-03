Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели рабочего в Новосибирске

В интернете ранее сообщалось о несогласии родственников погибшего с результатами установления обстоятельств его смерти. По имеющимся данным, в мае 2025 года при выполнении работ сотрудники компании допустили нарушение технических требований. Во время перемещения груза краном произошло обрушение конструкции, в результате чего мужчина получил смертельные травмы.
В настоящее время к ответственности привлечено только одно лицо, с чем семья погибшего не согласна и настаивает на более тщательном расследовании произошедшего.
В Следственном управлении СК России по Новосибирской области ранее расследовалось уголовное дело по статье 216 УК — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в региональном следственном управлении возбуждено ещё одно уголовное дело — по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».
«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалёву представить доклад о результатах судебного рассмотрения дела о нарушении правил безопасности, а также о ходе и итогах расследования уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности», — сообщили в ведомстве.
Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.