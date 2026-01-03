Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели рабочего в Новосибирске

В Следственном управлении СК России по Новосибирской области ранее расследовалось уголовное дело по статье 216 УК — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в региональном следственном управлении возбуждено ещё одно уголовное дело — по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».