До −7 градусов ожидается в Иркутске 3 января

До −5,-7 градусов ожидается в Иркутске в субботу 3 января. Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с, температура −5,-7 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском гидрометцентре.