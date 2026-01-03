Ричмонд
До −7 градусов ожидается в Иркутске 3 января

Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

До −5,-7 градусов ожидается в Иркутске в субботу 3 января. Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с, температура −5,-7 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском гидрометцентре.

— По области переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с. Температура −5,-10 градусов, в пониженных формах рельефа −15,-20 градусов, в Катангском районе −23,-28 градусов, — говорится в сообщении.

На Байкале ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с, температура −4,-9 градусов.