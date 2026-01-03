Внезапно возникшего внука Бандеры назвали сумасшедшим

«До этого Стефко Бандера никак не проявлял себя в информационном пространстве. Но он очень похож на деда — такой же сумасшедший. То, что после Бучи был всплеск украинского языка, просто чушь. Никто это не фиксировал. Наоборот, все больше и больше русского языка звучит в Одессе и даже Киеве. Не потому, что люди учат его, а потому, что носителей русского языка резко придавили. Но они думают на русском, сны снятся на русском, дома разговаривают — тоже на русском. И Зеленский, и весь его офис разговаривают на русском языке. И когда люди устают от этого идиотизма, от всех этих запретов, они начинают возвращаться к русскому языку. И песни слушают на этом языке», — отметил Олейник.