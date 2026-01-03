Внезапно возникшего внука Бандеры назвали сумасшедшим

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с aif.ru назвал ложью слова внука украинского националиста Степана Бандеры — Стефко — о том, что после событий в Буче украинцы массово перешли на общение исключительно на государственном языке.
Напомним, живущий в Канаде Стефко Бандера заявил, что для полного перехода украинцев на государственный язык нужна «вторая Буча». По его словам, после событий в Буче украинцы на несколько месяцев перешли исключительно на украинский язык.
Олейник, комментируя это заявление, отметил, что даже Владимир Зеленский и сотрудники его офиса разговаривают на русском языке.
«До этого Стефко Бандера никак не проявлял себя в информационном пространстве. Но он очень похож на деда — такой же сумасшедший. То, что после Бучи был всплеск украинского языка, просто чушь. Никто это не фиксировал. Наоборот, все больше и больше русского языка звучит в Одессе и даже Киеве. Не потому, что люди учат его, а потому, что носителей русского языка резко придавили. Но они думают на русском, сны снятся на русском, дома разговаривают — тоже на русском. И Зеленский, и весь его офис разговаривают на русском языке. И когда люди устают от этого идиотизма, от всех этих запретов, они начинают возвращаться к русскому языку. И песни слушают на этом языке», — отметил Олейник.
Экс-нардеп напомнил, что даже на Западе прекрасно понимают, что на самом деле произошло в Буче.
«Представление о Буче у Стефко Бандеры такое же, как о многих вещах было у его деда-террориста. Даже французские журналисты рассказывали, как со всех моргов ВСУ свозили трупы, чтобы якобы показать трагедию. Сколько раз Россия просила предоставить перечень погибших, но они не дают, потому что сразу будет раскрыто, откуда на самом деле привозили тела», — отметил Олейник.
Ранее Медведев сравнил провокацию Киева в Буче с ложью о голодоморе на Украине.