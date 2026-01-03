Главный онколог России рассказал, кто чаще всего болеет раком в стране

По статистике у женщин рак выявляют чаще, чем у мужчин, рассказали в Минздраве.
Средний возраст онкопациента в России за последние десять лет практически не изменился и составляет 65 лет, при этом чаще раком болеют женщины. Об этом рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
«Демографический портрет онкопациента остается довольно стабильным. Еще 10 лет назад женщины составляли 54,2% от всех выявленных случаев заболевания онкологией. На текущий же момент соотношение изменилось в пределах погрешности: 53,9% женщины и 46,1% мужчины», — рассказал Каприн в интервью ТАСС. В целом динамика за это время практически не изменилась и в плане возраста. Средний возраст пациентов вырос всего на год — с 64 до 65 лет.
При этом врачи отмечают, что онкология все чаще выявляется и у пациентов младше 45 лет, в том числе без вредных привычек. Например, в Челябинском онкоцентре ранее сообщали о 35-летней пациентке со II стадией рака языка. В конце декабря от рака спасли беременную женщину и в Тюменской области.