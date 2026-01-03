Главный онколог России рассказал, кто чаще всего болеет раком в стране

«Демографический портрет онкопациента остается довольно стабильным. Еще 10 лет назад женщины составляли 54,2% от всех выявленных случаев заболевания онкологией. На текущий же момент соотношение изменилось в пределах погрешности: 53,9% женщины и 46,1% мужчины», — рассказал Каприн в интервью ТАСС. В целом динамика за это время практически не изменилась и в плане возраста. Средний возраст пациентов вырос всего на год — с 64 до 65 лет.