Главный онколог России рассказал, кто чаще всего болеет раком в стране

Демографический портрет онкопациента остается довольно стабильным. Еще 10 лет назад женщины составляли 54,2% от всех выявленных случаев заболевания онкологией. На текущий же момент соотношение изменилось в пределах погрешности: 53,9% женщины и 46,1% мужчины.
В целом динамика за это время практически не изменилась и в плане возраста. Средний возраст пациентов вырос всего на год — с 64 до 65 лет.
При этом врачи отмечают, что онкология все чаще выявляется и у пациентов младше 45 лет, в том числе без вредных привычек. Например, в Челябинском онкоцентре ранее сообщали о 35-летней пациентке со II стадией рака языка. В конце декабря от рака спасли беременную женщину и в Тюменской области.