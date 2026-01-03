Главный онколог России рассказал, кто чаще всего болеет раком в стране

При этом врачи отмечают, что онкология все чаще выявляется и у пациентов младше 45 лет, в том числе без вредных привычек. Например, в Челябинском онкоцентре ранее сообщали о 35-летней пациентке со II стадией рака языка. В конце декабря от рака спасли беременную женщину и в Тюменской области.