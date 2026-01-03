В январе красноярцы увидят Волчью Луну, поток Квадрантиды и сближение Венеры с Меркурием

Жителей края ждёт первое полнолуние года, пик метеорного потока и редкое сближение планет на вечернем небе.
Первое и самое яркое событие месяца произойдет уже сегодня, 3 января. В 17:02 по красноярскому времени наступит полнолуние, которое называют Волчьей Луной. Руководитель обсерватории Сергей Веселков поясняет, что это название пришло из фольклора Европы и Северной Америки.
В эту же ночь, с 3 на 4 января, достигнет пика метеорный поток Квадрантиды. Ожидается до 80−100 метеоров в час, однако яркий свет полной Луны сильно помешает наблюдениям — будут видны только самые яркие вспышки.
Для наблюдений в телескоп ключевым событием станет противостояние Юпитера 10 января. Планета окажется в наилучшей позиции, поднявшись над красноярским горизонтом более чем на 56 градусов. А 29 января, сразу после заката, на юго-западе можно будет увидеть тесное сближение Венеры и Меркурия на вечернем небе.
Кроме того, 18 января ожидается пик слабого метеорного потока Гамма-Урса Минорид. Условия для его наблюдения будут почти идеальными из-за новолуния. Также 28 января, около 4 утра, Луна покроет звёздное скопление Плеяды, что будет видно очень низко над горизонтом на северо-западе. Для всех наблюдений астрономы рекомендуют выбирать места за городом с минимальной городской засветкой и открытым горизонтом.