В январе красноярцы увидят Волчью Луну, поток Квадрантиды и сближение Венеры с Меркурием

Кроме того, 18 января ожидается пик слабого метеорного потока Гамма-Урса Минорид. Условия для его наблюдения будут почти идеальными из-за новолуния. Также 28 января, около 4 утра, Луна покроет звёздное скопление Плеяды, что будет видно очень низко над горизонтом на северо-западе. Для всех наблюдений астрономы рекомендуют выбирать места за городом с минимальной городской засветкой и открытым горизонтом.