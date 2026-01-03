В парламенте Чехии оппозиционные партии начали подготовку голосования за отстранение от должности председателя палаты депутатов Томио Окамуры. Он возглавляет движение «Свобода и прямая демократия» (SPD). Об этом пишет агентство ЧТК.
Как отмечают чешские СМИ, правящая коалиция имеет в парламенте 108 мест из 200 возможных.
1 января Окамура выступил с новогодним обращением. Он заявил, что нельзя тратить деньги чешских граждан на оружие для Украины. По его мнению, этот конфликт выгоден западным компаниям и правительствам.
Окамура выразил мнение, что на конфликте наживаются украинские чиновники из окружения Владимира Зеленского. Он назвал их «ворами», которые «устанавливают туалеты из золота». В конце Окамура выразил надежду, что Украина не войдет в Европейский союз.
«Нельзя за деньги, принадлежащие чешским пенсионерам или инвалидам и семьям с детьми, покупать оружие и отправлять его на поддержание совершенно бессмысленного конфликта Абсурдно помогать и раздавать иностранцам сверх нормы», — сказал тогда он.
Окамуру избрали спикером парламента в ноябре 2025 года. На следующий день он отдал распоряжение демонтировать украинский флаг со здания. Этот флаг находился там с февраля 2022 года.
Позднее посол Украины в Чехии Василий Зварыч заявил о своем протесте в связи со словами Окамуры.
Тогда Зварыч охарактеризовал слова Окамуры как «оскорбительные и полные ненависти». Он назвал эти заявления «недостойными и неприемлемыми». По его мнению, они сформировались якобы под «влиянием российской пропаганды».
При этом председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук дал резкую оценку чешскому политику. Он назвал его необразованным, а его заявление — манипулятивным и циничным. По словам Стефанчука, подобные заявления наносят ущерб в первую очередь репутации самой Чехии и ее граждан.
Однако, вопреки критике, поддержка Украины Чехией «тает» на глазах. Накануне новый премьер-министр Андрей Бабиш объявил о прекращении финансовой помощи Украине. По его словам, это решение связано с дефицитом средств в самой Чехии.