Заявление Окамуры об Украине заставило парламент Чехии вздрогнуть: политика хотят отстранить от должности

При этом председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук дал резкую оценку чешскому политику. Он назвал его необразованным, а его заявление — манипулятивным и циничным. По словам Стефанчука, подобные заявления наносят ущерб в первую очередь репутации самой Чехии и ее граждан.