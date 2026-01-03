Дед Мороз на снегоходе с флагом ВДВ удивил курганцев. Видео

Необычный Дед Мороз с флагом ВДВ был замечен в селе Шатрово.
В селе Шатрово Курганской области жители заметили мчащегося на снегоходе Деда Мороза с флагом ВДВ. Необычное видео появилось в социальных сетях.
«Гоняет Дед Мороз, настоящий. По-любому, куда-то подарки везет. Ребятишкам под елочки будет складывать», — комментирует автор видео, которое публикует сообщество «Сельская новь» в «ВКонтакте».
Жители Шатрова пишут, что это их главный новогодний герой. И они гордятся своим необычным Дедом Морозом.