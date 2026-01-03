В 2026 году новосибирцев ждёт больше выходных и укороченные рабочие недели

Согласно утверждённому графику, начало года будет отмечено продолжительными новогодними каникулами, которые продлятся до 11 января включительно. В феврале россиян ждут выходные в честь Дня защитника Отечества, а в марте — по случаю Международного женского дня.
Майские праздники в 2026 году будут короче обычного: дополнительные выходные предусмотрены по одному дню на Праздник Весны и Труда и День Победы. В июне длинные выходные выпадут на период с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России.
В ноябре дополнительного дня отдыха не будет, так как День народного единства в 2026 году приходится на среду.
В Министерстве труда и социальной защиты РФ пояснили, что правительство ежегодно утверждает перенос выходных дней для более рационального распределения рабочего времени и возможности объединения праздничных и выходных дней.