В 2026 году новосибирцев ждёт больше выходных и укороченные рабочие недели

В 2026 году жители Новосибирска и других регионов России смогут рассчитывать на увеличенное количество выходных и праздничных дней — правительство РФ утвердило производственный календарь на следующий год.

Источник: Сиб.фм

Согласно утверждённому графику, начало года будет отмечено продолжительными новогодними каникулами, которые продлятся до 11 января включительно. В феврале россиян ждут выходные в честь Дня защитника Отечества, а в марте — по случаю Международного женского дня.

Майские праздники в 2026 году будут короче обычного: дополнительные выходные предусмотрены по одному дню на Праздник Весны и Труда и День Победы. В июне длинные выходные выпадут на период с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России.

В ноябре дополнительного дня отдыха не будет, так как День народного единства в 2026 году приходится на среду.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ пояснили, что правительство ежегодно утверждает перенос выходных дней для более рационального распределения рабочего времени и возможности объединения праздничных и выходных дней.