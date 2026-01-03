Ричмонд
В Новосибирской области МЧС напомнило правила катания на ватрушках

Спасатели призвали жителей выбирать безопасные горки и избегать опасных трасс.

Источник: Комсомольская правда

ГУ МЧС России по Новосибирской области обратилось к жителям региона с напоминанием о правилах безопасности во время катания на ватрушках. В первые дни января, когда продолжаются праздничные выходные и школьные каникулы, на горках собираются целыми семьями.

Спасатели рекомендуют перед катанием внимательно осмотреть склон. На нем не должно быть ям, камней, корней деревьев и других препятствии. Внизу горки важно наличие свободного пространства для торможения.

В МЧС советуют выбирать только оборудованные трассы и не связывать ватрушки между собой. Также категорически запрещено привязывать тюбы к транспортным средствам — это может привести к серьезным травмам.

Надувные санки должны подходить по размеру, а торможение руками или ногами на скорости представляет опасность. Начинать спуск стоит только тогда, когда на пути нет других людей. Спасатели подчеркивают: соблюдение простых правил поможет избежать травм и сохранить праздничное настроение.