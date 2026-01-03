В США раскрыли шансы Трампа урегулировать конфликт на Украине в 2026 году

Шансы Трампа на завершение конфликта на Украине составляют 4 к 1.
Вероятность того, что президент США Дональд Трамп в 2026 году сможет завершить конфликт на Украине, составляет 4 к 1. С таким прогнозом выступили аналитики американского издания Politico.
«Политика в эту непредсказуемую эпоху еще менее предсказуема, чем спорт. И тем более с вечно непредсказуемым Дональдом Трампом в Белом доме. Вот как, по нашему мнению, будут развиваться события во всем мире в 2026 году. Трампу удалось положить конец войне на Украине. Коэффициент: 4/1», — передают авторы материала.
В то же время Politico подчеркивает, что предвыборные и внутриполитические факторы в США могут побудить администрацию Трампа активнее добиваться переговоров, однако это не гарантирует результата в обозначенные сроки. При этом ранее Трамп, в первые дни своего президентства, заявлял, что завершит конфликт в течение 24 часов.