Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Волгограда и Краснодара сняли ограничения на полёты

Пресс-служба Росавиации сообщила о возобновлении работы аэропорта Волгограда утром 3 января. Временные ограничения на приём и выпуск самолётов в воздушной гавани ввели накануне вечером.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Волгоград — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в заявлении пресс-службы Росавиации в Telegram-канале.

В период действия ограничений на запасной аэродром перенаправили один самолёт. В ведомстве уточнили, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов сделали всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Кроме того, план «Ковёр» отменили в аэропорту Краснодара (Пашковский). Согласно расписанию, воздушная гавань начнёт обслуживать рейсы с 9 утра по московскому времени.

Напомним, что этой ночью в пригороде Краснодара сработали системы противовоздушной обороны, перехватившие беспилотники над городом. О серии взрывов в небе сообщали местные жители. Очевидцы насчитали не менее семи взрывов в южных и юго-западных районах Краснодара. Официальная информация о возможных последствиях на земле не поступала.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.