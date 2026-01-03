В аэропортах Волгограда и Краснодара сняли ограничения на полёты

Напомним, что этой ночью в пригороде Краснодара сработали системы противовоздушной обороны, перехватившие беспилотники над городом. О серии взрывов в небе сообщали местные жители. Очевидцы насчитали не менее семи взрывов в южных и юго-западных районах Краснодара. Официальная информация о возможных последствиях на земле не поступала.