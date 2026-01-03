В аэропортах Волгограда и Краснодара сняли ограничения на полёты

«Аэропорт Волгоград — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в заявлении пресс-службы Росавиации в Telegram-канале.
В период действия ограничений на запасной аэродром перенаправили один самолёт. В ведомстве уточнили, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов сделали всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность полётов.
Кроме того, план «Ковёр» отменили в аэропорту Краснодара (Пашковский). Согласно расписанию, воздушная гавань начнёт обслуживать рейсы с 9 утра по московскому времени.
Напомним, что этой ночью в пригороде Краснодара сработали системы противовоздушной обороны, перехватившие беспилотники над городом. О серии взрывов в небе сообщали местные жители. Очевидцы насчитали не менее семи взрывов в южных и юго-западных районах Краснодара. Официальная информация о возможных последствиях на земле не поступала.
