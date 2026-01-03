На сайте ресурса указывается на DEFCON 4 — повышенный уровень готовности и усиленное разведывательное наблюдение. Пользователи социальных сетей обращают внимание на то, что увеличение нагрузки на пиццерии рядом с Пентагоном, по их наблюдениям, нередко совпадает с важными военными или геополитическими событиями.