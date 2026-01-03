В районе штаб-квартиры Пентагона увеличилось количество заказов пиццы

В районе штаб-квартиры министерства обороны США зафиксирован рост числа заказов пиццы, несмотря на период зимних праздников. Об этом свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index, отслеживающего активность заведений общественного питания вблизи Пентагона.
На сайте ресурса указывается на DEFCON 4 — повышенный уровень готовности и усиленное разведывательное наблюдение. Пользователи социальных сетей обращают внимание на то, что увеличение нагрузки на пиццерии рядом с Пентагоном, по их наблюдениям, нередко совпадает с важными военными или геополитическими событиями.
Система DEFCON представляет собой пятиуровневую шкалу боевой готовности вооружённых сил США. Она отражает степень подготовки к возможному конфликту и варьируется от уровня 5, соответствующего обычной обстановке, до уровня 1, означающего максимальную степень готовности.
Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет в марте тайно ввел временный запрет на поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины.