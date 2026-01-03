Как изменятся правила выдачи семейной ипотеки с 1 февраля: к чему готовиться россиянам

Кроме того, оба супруга теперь понесут обязанность по погашению ипотечного кредита, в том числе после расторжения брака. Разрешить этот вопрос возможно, к примеру, путем разделения остатка долга между бывшими супругами поровну либо посредством переоформления кредитного договора на одного из них. При этом, если один из россиян уже воспользовался льготной ипотечной программой, повторно рассчитывать на такую меру поддержки он не сможет.