На Ямал надвигается штормовой ветер

Скорость порывов ветра может достигнуть 20 м/с.
На Ямале прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в ЕДДС по Ямальскому району.
«Ветер юго-западный. Ночью по северу Надымского района порывы 15−18 м/с, в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов ночью порывы 15−20 м/с, днем 15−17 м/с», — сказано в сообщении ЕДДС во «ВКонтакте».
Ночью температура составит от −19 до −24 градусов, при облачности будет чуть теплее — от −12 до −17. На западе региона ночью будет особенно холодно — до −30.
Днем температура ожидается от −15 до −20 градусов, в некоторых местах может быть не так холодно — до −10. На западе днем тоже морозно: от −22 до −27. В отдельных районах может начаться метель.